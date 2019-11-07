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07.11.2019 17:48
Рубрика: Российский автопром

АвтоВАЗ запатентовал интерьер преемника Lada 4x4

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: База Роспатента Фото: База Роспатента
Фото: База Роспатента

АвтоВАЗ запатентовал интерьер внедорожного концепт-кара Lada Vision 4x4, который компания впервые показала на автосалоне в Москве в августе 2018 года. Документ за номером 117470 опубликован в базе Роспатента.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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Lada Vision 4x4 считается прообразом следующего поколения внедорожника Lada 4x4, хотя в интервью корреспонденту "РГ" Стив Маттин (главный дизайнер АвтоВАЗа) утверждал, что Vision 4x4 отражает лишь поиск стиля будущего преемника классической "Нивы" - и не факт, что серийная машина экстерьером и интерьером воспроизведет концепт.

Авторами интерьера концепт-кара значатся 13 специалистов завода, включая самого Маттина.

Фото: База Роспатента

Передняя панель салона Vision 4x4 имеет классическую архитектуру в виде буквы T, внимание на себя обращают вытянутые вертикальные дефлекторы вентиляции, крупный дисплей мультимедийной системы, цифровая приборная панель и сиденья с развитой боковой поддержкой.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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Экстерьер Lada Vision 4x4 АвтоВАЗ запатентовал в мае нынешнего года.

В сентябре 2018 года издание "Русский автомобиль" со ссылкой на свои источники на АвтоВАЗе сообщало, что серийная версия преемника Lada 4x4 строится на платформе Renault-Nissan CMF-A, а в производство модель пойдет в 2022 году.

Нынешняя Lada 4x4 выпускается с 1977 года. Несмотря на преклонный возраст, внедорожник пользуется стабильно высоким спросом. По данным АЕБ, за январь-октябрь 2019 года в России продано 26 325 экземпляров Lada 4x4 всех модификаций (с тремя и пятью дверями, а также в версиях пикап и грузовичок).

Фото: База Роспатента
#Lada