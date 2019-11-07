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07.11.2019 13:00
Рубрика: Легковые авто

Бренд Volvo и Geely показал первые тизеры купе-кроссовера

Текст: Андрей Полухин
Фото: Пресс-служба Lynk & Co. Фото: Пресс-служба Lynk & Co.
Фото: Пресс-служба Lynk & Co.

Новый купе-кроссовер Lynk & Co показали на официальных тизерах. Модель бренда, созданного совместно Volvo и Geely, дополнит линейку, в которой уже есть три автомобиля - кроссоверы 01 и 02, а также седан 03. Четверка в Китае считается несчастливым числом, а потому новинке компании дали следующий номер - 05.

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Автомобиль, как и предыдущие машины бренда, получил яркий дизайн. При этом у купе будет новая решетка радиатора и бамперы, а также ячеистые светодиодные задние фонари. Судя по информации китайских коллег, доработаны и "фирменные" ДХО в виде двух струй водопада, которые традиционно расположены на уровне крышки капота. Интересным решением представляется задняя стойка в виде решетки дефлектора. Особую динамику придает выштамповка на боковинах, которая завершается большим воздуховодом на передних крыльях.

Оснащать машину будут, скорее всего, "турботройкой" Volvo 1.5T и четырехцилиндровым 2.0T. Первый рассчитан на 180 л.с., второй - на 190 и 238 л.с. Комплектовать их станут с 8-диапазонным "автоматом".

Фото: Пресс-служба Lynk & Co.

Известно, что габаритные размеры новинки составят 4592/1879/1628 мм, колесная база - 2734 мм. То есть, 05 получился компактнее, чем соплатформенный купе-кроссовер Geely FY11. Конкурентами они, впрочем, не станут еще и потому, что Lynk будет намного дороже. По данным китайских СМИ, цена новинки составит 250-300 тысяч юаней, то есть 2,3-2,7 млн рублей.

Фото: Пресс-служба Volvo.
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Напомним, бренд Lynk & Co должен добраться до России.

"Это бренд, созданный совместно Geely и Volvo. Его позиционирование стремится к премиум-сегменту. И поэтому у нас есть намерения по выходу на европейский рынок, включая Россию.

Четкого графика по России пока нет, но российский рынок - важнейший для нас. И поэтому, скорее всего, в ближайшее время мы объявим наш план по российскому рынку", - рассказал в апреле 2019 года президент Geely Ань Цунхуэй.

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#Volvo #Geely