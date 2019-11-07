Дело бывшего замглавы Росгеологии направлено в суд

В Следственном комитете РФ рассказали о сути уголовных претензий к бывшему чиновнику. Оказалось, что Руслан Ганижев (фамилию Горринг он взял позже, скрываясь от правоохранительных органов) получил взятку в размере 19 млн рублей от предпринимателя. За эти деньги Горринг-Ганижев, являясь доверенным лицом председателя Ленинского райсовета депутатов Александра Газейкина, пообещал бизнесмену обеспечить "беспрепятственное осуществление коммерческой деятельности на территории Ленинского района Подмосковья".

Следователи выяснили, что в период с июня 2009 по сентябрь 2010 года незаконно полученные денежные средства частями переводились на счета фирм-однодневок.

Но затем предприниматель перестал осуществлять переводы за покровительство его коммерческой деятельности. После этого Ганижев-Горринг потребовал передачи ему еще 5 млн рублей.

"15 февраля 2011 года Руслан Ганижев (Горринг) получил от предпринимателя требуемую сумму, которую в дальнейшем он должен был передать Газейкину, но был задержан. На допросе задержанный дал признательные показания. В отношении него судом была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Однако сразу после он скрылся от следствия и был объявлен в розыск", - рассказали в СК России.

Отмечается, что экс-председатель Ленинского райсовета депутатов Александр Газейкин ранее был осужден к реальному сроку лишения свободы. Его дело рассматривалось в особом порядке и по приговору суда ему было назначено 2 года колонии общего режима.

По данным следствия, находясь в розыске, Ганижев изменил фамилию и отчество, став Русланом Горрингом. Его ближайшие родственники сделали то же самое. 7 марта 2019 Горринг был задержан в столичном аэропорту. Следствием собрана достаточная доказательственная база причастности Горринга к мошенничеству, вследствие чего он дал признательные показания, и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд", - заключили в Следственном комитете.