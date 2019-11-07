ФАС проведет проверку по факту подорожания гречки

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проведет проверку после сообщений о росте цен на гречку.

Как уточняется, в ФАС ещё не направляли обращения о подорожании крупы, однако проверку по этому факту все равно проведут. Причём, проверки будут организованы как на уровне производителей, так и на уровне ее переработчиков в связи с образованием Российского союза мукомольных и крупяных предприятий.

Об этом пишет "РИА Новости" со ссылкой на начальника управления контроля АПК антимонопольного ведомства Анну Мирочиненко.

Накануне Росстат сообщил, что в России в октябре стоимость гречки повысились на 7,3 процента, причём тенденция заметна сразу в 80 субъектах России. В 48 регионах цена поднялась более чем на 7,3 процента.

Примерно две недели назад поставщики гречки впервые предупредили о росте цен на гречку. По их словам, рост может составить до 50 процентов. Участники рынка и ретейлеры пояснили, что в последние два года гречка дешевела, и потому аграрии стали ее меньше сажать.

Тем не менее, эксперты утверждают, что дефицита гречки в стране нет, но некоторые поставщики хотят заработать на сложившемся ажиотаже. Они могут придерживать крупу, пуская слух о дефиците и взвинчивая цены.