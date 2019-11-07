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07.11.2019 02:31
Рубрика: В мире

Госдеп США: Преемник аль-Багдади не протянет долго

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В госдепартаменте США убеждены, что преемник уничтоженного лидера ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ террористической группировки "ИГИЛ") Абу-Бакра Аль-Багдади не проживет долго. Об этом заявил высокопоставленный представитель ведомства.

Фото: AP Photo/Sergei Grits
Появилось видео операции по уничтожению аль-Багдади

"Если он в Ираке или в Сирии, мы не думаем, что он долго протянет на этом свете", - цитирует РИА Новости. Представитель госдепа также отметил, что о преемнике аль-Багдади мало, что известно, но "то, что мы знаем, нас не впечатляет", - подчеркнул чиновник.

Напомним, 27 октября Дональд Трамп объявил об уничтожении аль-Багдади. По словам главы Белого дома, американский спецназ сразу смог оперативно на месте провести ДНК-тест, который подтвердил, что глава ДАИШ находился среди убитых.

На днях стало известно, что власти Турции задержали в Сирии старшую сестру аль-Багдади. По данным СМИ, 65-летняя Расмия Авад, которая подозревается в связях с экстремистской группировкой, была задержана в понедельник вечером в городе Азаз. Вместе с ней были ее муж, пятеро детей и невестка. Все совершеннолетние члены семьи также задержаны и допрошены.

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