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07.11.2019 19:42
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Оркестр "Таврический" исполнил концерт во время рыцарского боя

Текст: Иван Зароков (Санкт-Петербург)
В Петербурге в музейном комплексе "Россия - моя история" симфонический оркестр "Таврический" исполнил концерт для детей. Музыкальные сочинения были посвящены истории России.
Фото: Пресс-служба симфонического оркестра "Таврический" Фото: Пресс-служба симфонического оркестра "Таврический"
Фото: Пресс-служба симфонического оркестра "Таврический"

Как отмечают в пресс-службе симфонического оркестра, на музыкальном вечере, названном "День в истории" прозвучало "Ледовое побоище" Прокофьева, Торжественная увертюра "1812 год" Чайковского, Седьмая симфония Шостаковича. Если эти произведения на слуху, то оратория "Минин и Пожарский, или "Освобождение Москвы" Степана Дегтярева - крайне редко исполняемое произведение.

Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости
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"Оно сыграло серьезную роль в истории нашей страны. Написанное накануне войны 1812 года, музыкальное произведение стало символом единства народа более двухсот лет назад. После долго не исполнялось и было возрождено и возвращено на сцену только в XXI веке. Автор его, к слову, - крепостной композитор князя Шереметева, и в своё время получил мировую известность за это сочинение", - отмечают в пресс-службе оркестра.

Произведения были довольно необычны и по звучанию. Чтобы воплотить замыслы композиторов, понадобились сразу пять музыкантов-ударников на сцене и инструменты, которые можно услышать не на каждом симфоническом концерте. У Прокофьеве в "Александре Невском" много звукописи: тамбурин изображает звон кольчуги, деревянная коробочка - стук копыт. А у струнных и труб было слышно ржание лошадей. В Увертюре Чайковского прямо прописана пушка - ее озвучивает большой барабан. Шостакович добавляет в тему "Тему нашествия" ксилофон - за его острый "костлявый" тембр. Там-там играет шум сражения и хаос битвы. А литавры вместе с трубами - традиционный "военный дуэт", который возвещает о победе.

Стоит отметить, что и сам подход к концерту был необычен. Во время исполнения произведений в зале выступали реконструкторы.

Музыкальный вечер открыл серию просветительских концертов "Молодые - молодым", автором идеи стал художественный руководитель и дирижер оркестра Михаил Голиков.

Культура Музыка Классика Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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