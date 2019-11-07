В Приморье пересмотрели график выпуска белух из "китовой тюрьмы"

В план транспортировки белух из бухты Средняя из-за ухудшившейся погоды внесены изменения. Как сообщает пресс-служба ФГБУ "Всероссийского научно-исследовательского института океанографии" (ВНИРО), операцию разобьют на три этапа.

Сегодня погрузку, начавшуюся во вторник, во второй раз прервали из-за сильного ветра, при этом всех животных погрузить на судно не успели. Сейчас на "Профессоре Кагановском" находится 19 животных. Решено, что, не дожидаясь полной загрузки он сегодня же отправится к запланированному месту выпуска - в бухту Успения неподалеку от Лазовского государственного природного заповедника. Дорога займет около восьми часов. Завтра там выпустят белух в дикую природу.

Завтра же в бухте Средняя начнут грузить животных на другое научно-исследовательское судно - "Зодиак", который также направится в бухту Успения. В свою очередь "Профессор Кагановский", вернувшись, возьмет на борт оставшихся пленников "китовой тюрьмы".

Справка "РГ"

В бухте Средняя в так называемой "китовой тюрьме" с осени прошлого года находились десять косаток и 87 белух. Морские млекопитающие предназначались для продажи в океанариумы. Как законность их отлова, так и условия содержания вызвали массу претензий. Были возбуждены уголовные и административные дела. В июне животных постепенно начали перевозить на север Хабаровского края для выпуска в естественную среду обитания. Оставшихся из-за погодных условий решено было выпустить ближе к месту содержания.