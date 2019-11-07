В Прикамье суд освободил экс-депутата, избившего DJ Smash

Сегодня Нытвенский районный суд Пермского края условно-досрочно освободил бывшего депутата Законодательного собрания Пермского края Александра Телепнева, который отбывал наказание в колонии-поселении за избиение известного музыканта и продюсера Андрея Ширмана, известного как DJ Smash.

Как пояснили "РГ" в канцелярии суда, решение об условно-досрочном освобождении было принято судом после рассмотрения ходатайства Александра Телепнева, а также с учетом соглашения между осужденным и потерпевшим, в котором Андрей Ширман указывает, что не имеет возражений против УДО.

Напомним, конфликт между экс-депутатом и DJ Smash произошел в феврале 2018 года в одном из ночных клубов Перми. Александр Телепнев вместе со своим другом Сергеем Ванкевичем напали на Андрея Ширмана и избили его, после того как музыкант отказался сделать коллективное селфи. У потерпевшего были диагностированы перелом челюсти и сотрясение мозга. Суд приговорил каждого из нападавших к двум годам лишения свободы в колонии поселении.