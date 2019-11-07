Губернатор Кузбасса призвал жителей региона сдать оружие

Глава Кузбасса Сергей Цивилев после серии преступлений, связанных со стрельбой, обратился к населению с просьбой сдать оружие за вознаграждение.

Губернатор заявил, что от жителей региона стали поступать сообщения, что они "не чувствуют защищенности".

- Все обращаются с вопросом: у нас что, начался возврат в лихие 90-е годы? - цитирует Сергея Цивилева "Интерфакс".

Напомним, вчера в центре Кемерова было совершено покушение на сопредседателя коллегии адвокатов "Регионсервис" Сергея Учителя. Известного юриста прооперировали, нападавшего задержали. Недавно во дворе своего дома был убит двумя выстрелами экс-мэр Киселевска Сергей Лаврентьев.

Глава региона поручил силовикам организовать проверку лидеров и участников преступных группировок и взять на контроль информацию о лицах, занимающихся изготовлением и сбытом огнестрельного оружия.