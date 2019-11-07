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07.11.2019 09:27
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Губернатор Кузбасса призвал жителей региона сдать оружие

Текст: Наталья Граф (Кемерово)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Глава Кузбасса Сергей Цивилев после серии преступлений, связанных со стрельбой, обратился к населению с просьбой сдать оружие за вознаграждение.

Губернатор заявил, что от жителей региона стали поступать сообщения, что они "не чувствуют защищенности".

Фото: iStock
Задержаны подозреваемые в убийстве экс-мэра Киселевска

- Все обращаются с вопросом: у нас что, начался возврат в лихие 90-е годы? - цитирует Сергея Цивилева "Интерфакс".

Напомним, вчера в центре Кемерова было совершено покушение на сопредседателя коллегии адвокатов "Регионсервис" Сергея Учителя. Известного юриста прооперировали, нападавшего задержали. Недавно во дворе своего дома был убит двумя выстрелами экс-мэр Киселевска Сергей Лаврентьев.

Глава региона поручил силовикам организовать проверку лидеров и участников преступных группировок и взять на контроль информацию о лицах, занимающихся изготовлением и сбытом огнестрельного оружия.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область Кемерово
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