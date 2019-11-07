Новости

Люка Бессона обвинили в том, что он позволил оленям размножаться 11:43
На заброшенном химзаводе в Приангарье нашли новые опасные емкости 11:42
В главном архитектурном управлении мэрии Якутска прошли обыски 11:37
Против омича возбудили дело за пьяный дебош в Толмачево 11:33
В Перми главу службы отлова животных обвинили в гибели пенсионерки 11:33
Путин и Эрдоган переговорят по телефону 11:27
Ученые рассказали об опасностях бессонницы 11:21
В США возникли проблемы с "самолетами судного дня" 11:21
Трамп пока не ответил на приглашение на День Победы 11:17
Бизнесмена осудили за кражу 14 млн на ремонте атомных подлодок СФ 11:15
Неизвестные факты о войне расскажут на выставке в МФЦ 11:14
Первый пикап Tesla: новые подробности и дата премьеры 11:12
На Урале уволен главврач больницы, где больную умыли половой тряпкой 11:11
Видео: В Биробиджане спасли загнанного на дерево кота 11:11
7 ноября воздух в столице прогреется до +8 градусов 11:08
Готовится эвакуация. Костромской город частично ушел под воду 10:58
Коллекция плакатов к фильмам о Бонде продана за 300 тыс. долларов 10:56
Рябков рассказал о реакции США на приглашение Трампа в Москву 9 мая 10:53
В Горном Алтае закрыли школьный спортзал из-за скопления радона 10:51
Пять человек пострадали на горящей нефтебазе под Новороссийском 10:48
Главе Чебаркуля предъявлено обвинение по трем статьям 10:47
В Нижнем Тагиле задушившую младенца женщину признали невменяемой 10:44
Тарифный калькулятор поездок по МЦД появился на сайте метро 10:37
Британский словарь назвал словосочетание года 10:36
Сергей Собянин: Парад на Красной площади навсегда вошел в историю 10:36
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что делать, если в клинике поставили ошибочный диагноз
Что делать, если в клинике поставили ошибочный диагноз
Чем МЦД будут отличаться от обычных электричек
Чем МЦД будут отличаться от обычных электричек
В "РГ" обсудят разработку федеральной программы по редким болезням
В "РГ" обсудят разработку федеральной программы по редким болезням
07.11.2019 11:42
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На заброшенном химзаводе в Приангарье нашли новые опасные емкости

Текст: Алексей Бондарев

В ходе обследования площадки предприятия "Усольехимпром" в Иркутской области обнаружены более 30 цистерн с неизвестным содержимым. Как сообщает ТАСС со ссылкой на главу города Усолье-Сибирское Максима Торопкина, они представляют потенциальную опасность для населения.

Фото: РИА Новости
Опасная промплощадка в Прибайкалье может стать "экологическим Чернобылем"

Как сообщил мэр, власти города обследовали территорию бывшего завода в поисках источника утечки, а также распространения непонятного запаха. В ходе поисков был обнаружен большой ряд цистерн, которые находятся под землей. Власти пригнали технику, чтобы засыпать и залить источник испарений. Когда начали копать, обнаружили еще целую батарею. Всего более трех десятков новых цистерн с неизвестным содержимым.

Напомним, ранее было известно о 31 емкости на территории предприятия "Усольехимпром", в отношении которого запущена процедура банкротства. 22 цистерны были полностью или частично заполнены неизвестным содержимым. С новой находкой число емкостей, которые могут содержать ртутные соединения, достигло 66. Кроме того, на площадке предприятия был ранее обнаружен крупный очаг ртутного загрязнения, который остался после закрытия цеха ртутного электролиза в 1998 году. Загрязнению токсичными веществами подверглись корпуса, почва и подземные воды. Периодически на территории происходят утечки ядовитых веществ. Росприроднадзор 5 октября сообщил, что пробы воздуха, воды и почвы, взятые на промплощадке, показали превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ.

В городе уже год действует режим ЧС. Площадка обанкроченного предприятия объявлена территорией экологического бедствия. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова сравнила территорию завода с "экологическим Чернобылем", местные власти назвали такое сравнение некорректным. На территории заброшенного предприятия необходимо провести процедуру демеркуризации - удаления ртути и ее соединений различными механическими или физико-химическими способами. Общая площадь, требующая очистки, составляет 610 гектаров, на которых расположены порядка 200 различных объектов и зданий. Работы по ликвидации цеха и отходов могут занять до трех лет, точная дата их начала неизвестна.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Общество Экология Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Рябков рассказал о реакции США на приглашение Трампа в Москву 9 мая
Россия готова ответить в случае выхода США из Договора по открытому небу
В Госдепе рассказали о добыче нефти в подконтрольных США районах Сирии
Экс-депутат Рады Ляшко напал на представителя Зеленского в аэропорту
Впервые за 19 лет обнаружен новый штамм ВИЧ