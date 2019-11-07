На заброшенном химзаводе в Приангарье нашли новые опасные емкости

В ходе обследования площадки предприятия "Усольехимпром" в Иркутской области обнаружены более 30 цистерн с неизвестным содержимым. Как сообщает ТАСС со ссылкой на главу города Усолье-Сибирское Максима Торопкина, они представляют потенциальную опасность для населения.

Как сообщил мэр, власти города обследовали территорию бывшего завода в поисках источника утечки, а также распространения непонятного запаха. В ходе поисков был обнаружен большой ряд цистерн, которые находятся под землей. Власти пригнали технику, чтобы засыпать и залить источник испарений. Когда начали копать, обнаружили еще целую батарею. Всего более трех десятков новых цистерн с неизвестным содержимым.

Напомним, ранее было известно о 31 емкости на территории предприятия "Усольехимпром", в отношении которого запущена процедура банкротства. 22 цистерны были полностью или частично заполнены неизвестным содержимым. С новой находкой число емкостей, которые могут содержать ртутные соединения, достигло 66. Кроме того, на площадке предприятия был ранее обнаружен крупный очаг ртутного загрязнения, который остался после закрытия цеха ртутного электролиза в 1998 году. Загрязнению токсичными веществами подверглись корпуса, почва и подземные воды. Периодически на территории происходят утечки ядовитых веществ. Росприроднадзор 5 октября сообщил, что пробы воздуха, воды и почвы, взятые на промплощадке, показали превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ.

В городе уже год действует режим ЧС. Площадка обанкроченного предприятия объявлена территорией экологического бедствия. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова сравнила территорию завода с "экологическим Чернобылем", местные власти назвали такое сравнение некорректным. На территории заброшенного предприятия необходимо провести процедуру демеркуризации - удаления ртути и ее соединений различными механическими или физико-химическими способами. Общая площадь, требующая очистки, составляет 610 гектаров, на которых расположены порядка 200 различных объектов и зданий. Работы по ликвидации цеха и отходов могут занять до трех лет, точная дата их начала неизвестна.