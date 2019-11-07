Против омича возбудили дело за пьяный дебош в Толмачево

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении жителя города Омска, устроившего скандал в новосибирском аэропорту. Омича обвиняют в применении насилия и оскорблении сотрудников полиции.

- Уголовное дело возбуждено по поручению Председателя Следственного комитета России, - отмечает Западно - Сибирское следственное управление на транспорте СК России.

По данным следствия, авиадебошир публично оскорблял полицейских, а также применил в отношении одного из стражей порядка насилие, не опасное для жизни и здоровья.

Напомним, в конце октября два омича устроили дебош перед вылетом из Новосибирска на Пхукет. Они находились в состоянии сильного алкогольного опьянения, вели себя агрессивно и приставали к другим пассажирам. Экипаж авиалайнера принял решение об отказе в перевозке дебоширов. Чтобы выдворить омичей из самолета, на борт поднялись полицейские. Однако нарушители порядка отказались подчиняться их законным требованиям. Полицейским пришлось применить силу и надеть на одного из мужчин наручники.