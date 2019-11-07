СК опубликовал видео покушения на адвоката в Кемерове

Следственный комитет обнародовал видео с камер наблюдения, запечатлевших нападение на кемеровского юриста Сергея Учителя.

На записи видно, как киллера скручивают охранники, а спустя несколько минут появляется скорая помощь. Раненого Учителя экстренно госпитализируют.

- Следствием установлено, что 53-летний задержанный является уроженцем города Находки, прилетел в Кузбасс якобы для поиска работы, проживал на съемной квартире, - сообщили в СК РФ. - Отрабатываются все возможные версии произошедшего, в числе которых версия заказного убийства.

Напомним, накануне вечером в центре города было совершено покушение на одного из ведущих российских юристом в области разрешения корпоративных споров Сергея Учителя. В него выстрелили из пистолета, когда Учитель выходил из офиса в сопровождении охраны. По случайности рядом оказался сотрудник охранно-конвойной службы УМВД России по городу Кемерово, который и помог задержать злоумышленника.