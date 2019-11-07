Сергей Епишев сыграл актера в любительском театре

Как вы, "вахтанговец", попали на "Бродвей" (спектакль "…ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК" поставила компания "Московский Бродвей"?

Сергей Епишев: Как и все попадают на Бродвей - с помощью кастинга. Мне прислали предложение, рассказали, что затевается вот такая история. Спросили, не хочу ли я попробовать. Мне понравился присланный ролик, и я подумал, что это - очень интересно.

Сергей Епишев. Фото: "Московский Бродвей"

Вы мюзиклы любите - репутация создателей этих спектаклей прочно с ними связана?

Сергей Епишев: Мюзиклы не очень люблю. Но теперь, когда я попал в эту историю, отношение меняется. Наблюдаю, как проходят кастинги на мюзиклы - сейчас вот вышел новый - "Первое свидание". Я его еще не посмотрел в театре, но видел отрывок в вечернем телешоу у Ивана Урганта. Там играют теперь уже мои товарищи. Думаю, что мне понравится.

Вы же не поете?

Сергей Епишев: Скажем так - профессионально нет.

Почему вас нет в новом спектакле "Комедия о том, КАК БАНК ГРАБИЛИ"?

Сергей Епишев: Там я не прошел кастинг. Именно потому, что надо петь.

Когда я смотрела "…ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК", меня поразил ваш природный "английский аристократизм".

Сергей Епишев: Поскольку я родился в городе Ташкенте, очевидно, что "английский аристократизм" там у всех в крови. Будем считать, что гений места мне подарил такую природу.

Также для игры в этом спектакле требуются невероятная сосредоточенность и концентрация…

Сергей Епишев: Это роль подразумевает такое качество. Мой персонаж проходит экзамен на сосредоточенность. Поэтому я и даю ему то, что требуется.

У вас ведь это - не единственная площадка, вы играете еще в другом театре. Спектакли "…ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК", теперь идут не все время, а блоками. Были у вас такие случаи, когда что-то забывали, ставили не туда и из-за этого все сыпалось?

Сергей Епишев: Благо, сыграно больше двухсот спектаклей. Все-таки есть уже натренированность. Как-то мы в нем, мне кажется, более-менее освоились. И если кто-то или что-то пойдет не туда, то можно будет из этого "вырулить". Если партнер забывает реплику, могу сказать и за него.

Вы другу помогаете? У вас такая взаимовыручка?

Сергей Епишев: Да. У нас все заодно. Перед каждым блоком делается прогон, перед каждым спектаклем репетируются сцены, в которых задействовано особо много артистов. Спектакль поддерживается в форме.

Были такие случаи, что вы "раскололись"-рассмеялись на сцене?

Сергей Епишев: Бывало такое. Причем, это может произойти по какой-то совершенно непонятной глупости. Даже невозможно пересказать, объяснить, почему.

У меня свое объяснение. Смешно - по той же причине, по которой люди любят ролики сегодня в интернете. У них есть потребность в каких-то гэгах, шутках, несуразицах.

Сергей Епишев: Согласен. Думаю - в какой-то момент мы вдруг видим себя со стороны. И понимаем, что то, что сейчас происходит, это, конечно, очень глупо. И какая-то внутренняя радость вдруг от этого возникает.

Вы мюзиклы не очень любите, а капустники? Я вас видела на театральной премии "Гвоздь сезона" - очень понравилось. Как вы считаете, может быть, любовь к капустникам вас в итоге привела в такой спектакль?

Сергей Епишев: Мне кажется, да. "…ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК" - это такой большой, растянутый во времени капустник. Спектакль так и родился: лондонские актеры собрались в пабе и сделали десятиминутный маленький перформанс про коллег-любителей, которые решили поставить пьесу, и все у них пошло не так. Потом я узнал, что это, оказывается, английская традиция. Любительский театр в Англии процветает уже довольно давно. А издевательство над любительскими спектаклями - это отдельная тема. Наш продюсер Дмитрий Богачев - прекрасный проводник в мир такого театра - с радостью делился с нами этим открытием. Он был в Лондоне и обнаружил там целую книгу, посвященную этому явлению.

Традиция английская, а спектакль прижился у нас. Может быть, потому, что у нас в свое время самодеятельность была очень развита?

Сергей Епишев: Спектакль прижился везде, где он идет - а это 20 стран на 5 континентах. После работы с нами режиссер Шон Тернер, который делал адаптацию, поехал в Южную Корею. Потом южнокорейские ребята записывали для нас поздравительный ролик, желали удачи - потому что у нас была премьера, на которой Шона не было. А мы потом для них записывали какие-то пожелания. Мне кажется, что это универсальный юмор, понятный всем - история театра в театре.

У вас будут в ближайшее время капустники? Или вы "завязали" с этим жанром?

Сергей Епишев: Один я не могу ответить на этот вопрос. Я рассчитываю на Константина Богомолова. Эта традиция исходила от нас двоих. Надеюсь, что эта история продолжится. Благо, что у него теперь есть...

…большой материал для капустника?

Сергей Епишев: Материал есть всегда. У него есть административные возможности.

Он вас пригласил играть в Театр на Малой Бронной?

Сергей Епишев: Нет, пока такого разговора не было.

Как вы тренируете память? Я помню вас в спектакле "Гаргантюа и Пантагрюэль" - поражалась, какие огромные куски текста вы произносили наизусть. Или у вас суфлер был?

Сергей Епишев: Нет, суфлера не было. Просто проделывается определенная работа - учится текст. И, если он уже заучен, то остается во мне.

Вас часто сравнивают со знаменитым советским артистом Юрием Яковлевым. Он для вас является ролевой моделью?

Сергей Епишев: Честно говоря, раздражало это сравнение, которое преследовало меня очень долго. Когда я приехал в Москву, то пришел в театр Вахтангова на комедию Нила Саймона "Веселые парни". Материал, конечно, не то, чтобы великий, но там играл Юрий Васильевич. Когда я увидел, как играл, а потом, по окончании спектакля снял маску… То есть, я наблюдал, как на поклонах исчез персонаж и возник актер. Мне кажется, что это - знак гения. Всегда потом, когда я видел работы Юрия Васильевича, понимал, что он гениальный артист. И это сравнение для меня стало не таким мучительным: понимаю, что мне его уровня достигать и достигать. Он - великий!

Сейчас модно делать сериалы - про Анну Герман, Аллу Пугачеву, других звезд. Если бы сделали сериал "Юрий Яковлев" и предложили бы вам сыграть в нем главную роль, согласились бы на такую работу?

Сергей Епишев: Это надо посмотреть.

Вскоре в эфир СТС выходит очередное продолжение сериала "Кухня". Что для вас значит этот проект?

Сергей Епишев: Я люблю этот сериал. Конечно, он подарил мне очень много. И мне совершенно за него не стыдно. Мне кажется, что он сделан честно, со вкусом, с любовью.

Вы любите поесть?

Сергей Епишев: Очень даже.

Где мы вас еще увидим в ближайшее время? В каких фильмах, спектаклях?

Сергей Епишев: В конце ноября на фестивале "Темные ночи" в Таллинне состоятся премьеры сразу двух фильмов с моим участием "Аутло" и "Хандра". А еще, надеюсь, у "Яндекса" все будет хорошо и скоро запустится его платформа с оригинальным контентом, и там будет работа, которую я очень жду.

А в театре?

Сергей Епишев: Пока я ищу достойный проект.