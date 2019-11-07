В Санкт-Петербурге 22 ноября впервые будет показано фортепианно-симфоническое шоу Natalia Posnova Queen Rhapsody. Российская пианистка Наталия Поснова соединила в своем представлении драйв рок-н-ролла и фортепианную классику. Благословение она получила от самого Брайана Мэя, легендарного гитариста группы Queen.

Питер Фристоун не только прожил рядом с Фредди Мэркьюри последние 12 лет его жизни, но и написал о великом певце несколько книг. Фото: Предоставлено организатором концерта

Он сказал про нее: "Наталия - потрясающая пианистка и интерпретатор песен... За все эти годы я не слышал ничего подобного . Видеть такое сочетание красоты, таланта, инноваций и бравуры просто поразительно".

Наталия Поснова приехала в родной Петербург вместе с Питером Фристоуном. Биограф, ассистент и близкий друг вокалиста Queen Фредди Меркьюри, он написал о нем несколько книг и был консультантом нашумевшего фильма о Фредди Меркьюри "Богемская рапсодия", который получил четыре "Оскара" и две премии "Золотой глобус".

В концерте он также примет участие - выступит с воспоминаниями о Меркьюри.

Накануне концерта он ответил на вопросы "РГ".

Мы знаем, что у Наталии мама - классическая пианистка, отец - рок-музыкант, так что интерес к такому смешению жанров был предопределен. А чем она заинтересовала вас?

Питер Фристоун: Когда я впервые услышал записи Наталии, у меня перехватило дыхание... В следующем году Queen отметит 50-летие. Но если бы Фредди был жив, я думаю, он бы вряд ли сегодня стал выходить на сцену. Он считал, что концерты - удел молодых. Ворчал, когда видел "выступления ветеранов рока": зачем старики лезут на сцену? Какой бы огромной ни была сцена, он работал на каждом ее пятачке. Это требует больших сил. В возрасте это уже трудно.

Меркьюри был счастливым человеком? Вообще, каким он вам запомнился?

Питер Фристоун: Всегда - смеющимся, всегда в окружении друзей. Нет, конечно, он мог и разозлиться, особенно его задевало, когда кто-то плохо говорит о людях. Помню, как он взорвался, когда один из наших знакомых непочтительно отозвался о менеджере группы, когда тот покинул QUEEN. У Фредди не было оснований его защищать, но он очень жестко оборвал собеседника: как вы осмеливаетесь говорить о человеке, заслуги которого вам совсем неведомы? Я помню, что после концертов Фредди все время мерз, что, наверное, не удивительно для человека, родившегося на Занзибаре.

Вообще, он умел заражать людей своим настроением, причем не только на концертах. Помню, как однажды в какой-то его день рождения он собрал гостей на "шляпную вечеринку": все должны были явиться в необычных, замысловатых шляпах. Было около 200 человек, и мы так шумели, что соседям пришлось вызвать полицию. Увидев у ворот двух констеблей в форменных шляпах, Фредди решил, что это новые гости. Их впустили, угостили... Короче говоря, вечеринку мы продолжили уже вместе с полицейскими.

Наталия Поснова приехала в Петербург вместе с Питером Фристоуном, биографом и другом вокалиста Queen Фредди Меркьюри

Фредди не любил и не умел жаловаться: в грусти он искал уединения - играл в саду с котятами или кормил карпов в пруду (у него там жили два карпа). Он мог совершать и безумные поступки. Помню, как однажды заявил: у меня нет модного одеколона, поэтому я никому не нравлюсь (это означало, что у него осталось всего два с половиной флакона). Решил сам отправиться за нужным парфюмом в магазин, а когда вернулся, водитель нес за ним кучу пакетов: Фредди, похоже, скупил весь магазин, зато каждого одарил одеколоном. Он вообще любил делать подарки. Кстати, любимым подарком, сделанным когда-либо ему самому, он считал жилетку, на которой были изображены его любимые коты.

Мечтал ли он побывать в России? И какая композиция Фредди Меркьюри, на ваш взгляд, могла бы быть о Петербурге?

Питер Фристоун: Все песни Меркьюри - о любви, - говорит Питер Фристоун, - все его вдохновение шло от любви. Он начинал писать, когда садился за пианино и брал несколько аккордов. Думаю, наверное, так же начинал свои сочинения Верди. Фредди постоянно слушал музыку, и классику в том числе. Он любил, например, Рахманинова, и, конечно, с большим интересом приехал бы в Россию. Но при его жизни это было практически невозможно: добиваться визы, разрешения на въезд... А он не любил тратить время на невыполнимые задачи.