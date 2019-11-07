Дожди подтопили дома в четырех населенных пунктах Вологодской области

Аномальные осадки в виде дождя и мокрого снега обрушились на Вологодскую область. За двое суток практически во всех районах выпала месячная норма осадков. В 13 муниципалитетах введен режим ЧС. Сейчас в районах устраняют последствия стихии.

В Устюженском, Бабаевском и Сокольском районах показатель по осадкам превышен в полтора раза, а в Вологде и Вологодском районе - почти в два с половиной.

Напомним, стихия оставила без электричества четыре муниципалитета - 586 населенных пунктов, в которых проживают свыше 28,5 тысячи человек и находится 37 социально-значимых объектов. Над восстановлением электроснабжения в круглосуточном режиме работают 135 бригад и свыше 140 единиц спецтехники. Более 370 специалистов занимаются поиском повреждений на линиях, а также проводят превентивные мероприятия, чтобы отключения не повторились вновь.

На сегодняшний день, уже в большую часть населенных пунктов электричество вернулось. Ситуация на реках немного стабилизировалась.

Подтоплены дома в четырех населенных пунктах. Это Новое, Шеломово, Дудинская в Вологодском районе и Заречье Грязовецкого района. Всего 46 домов, 86 участков Эвакуировано 45 человек, из них девять - дети, сообщает УМЧС Вологодской области. Большая часть разместилась у родственников и знакомых, но некоторые остались в пунктах временного размещения.

Синоптики обещают понижение температуры воздуха до минут 7-8. Осадки маловероятны.