Перевозчик назвал стоимость билетов на поезда в Крым

Оператор железнодорожных пассажирских перевозок в Крым "Гранд Сервис Экспресс" назвал стоимость билетов на поезда Санкт-Петербург - Севастополь и Москва - Симферополь.

При продаже билетов в кассах и онлайн будет работать принцип динамического ценообразования с учетом сезонности, как и при путешествиях на поездах дальнего следования по территории России. То есть в дни с минимальным спросом билеты будут дешеветь, а с высоким - дорожать.

- Билет на поезд Москва - Симферополь №27/28 в купе будет стоить от 2966 рублей, в вагонах СВ - от 9952 рублей, - рассказали "РГ" в пресс-службе компании. - Билет в плацкарт поезда Санкт-Петербурга - Севастополь №7/8 - от 3500 рублей, в купе от 3906 рублей.

Напомним, поезд "Таврия" из Москвы отправится 24 декабря с Казанского вокзала в 23 часа 45 минут и пересечет Керченский пролив 26 декабря.

Первый состав "Таврия" из Питера отправится с Московского вокзала 23 декабря в 14 часов по московскому времени и впервые пройдет по Крымскому мосту 25 декабря.

Продажа билетов стартует завтра, 8 ноября. Компания обещает пассажирам перевозки в бюджетном, доступном для пассажиров сегменте, но с высоким уровнем сервиса и комфорта.