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07.11.2019 23:27
Рубрика: Спорт

Российские "пляжники" уступили Ирану на Межконтинентальном кубке

Текст: Максим Домчев
Сборная России не смогла занять первое место в группе на проходящем в Дубае Межконтинентальном кубке по пляжному футболу. В заключительном матче группового турнира россияне в серии послематчевых пенальти проиграли Ирану.
Игрок сборной России по пляжному футболу Владимир Раскин. Фото: Алексей Куденко / РИА Новости Игрок сборной России по пляжному футболу Владимир Раскин. Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
Игрок сборной России по пляжному футболу Владимир Раскин. Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

А начиналось все для команды Михаила Лихачева неплохо. Уже на второй минуте встречи счет в матче открыл вратарь российской команды Максим Чужков. Владимир Раскин на 20-й минуте закрепил успех, однако затем два почти одинаковых мяча забили иранцы. Голкипер команды бил по воротам, а игроки прямо около ворот Чужкова изменяли направление полета мяча. Более того, иранцы в третьем периоде повели в счете, но Борис Никоноров смог реализовать стандарт. Дополнительное время победителя не выявило, а серия пенальти завершилась со счетом 5:4 в пользу футболистов сборной Ирана.

В полуфинале россияне сыграют с командой Испании, встреча пройдет в пятницу.

Прямая речь

Футболист сборной России Владимир Раскин сразу после матча поделился с читателями "РГ" своими эмоциями.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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Владимир Раскин: Жалко, что обидно проиграли, - сказал он. - О полуфинале пока даже не думал еще. До сих пор перед глазами игра с Ираном.

Как оцените свою игру на турнире?

Владимир Раскин: О своей игре пока сложно говорить. Турнир еще продолжается, все главные игры впереди. Думаю, у тренерского штаба лучше спросить, как я играю.

Надеетесь ли сыграть на чемпионате мира?

Владимир Раскин: Насчет чемпионата мира решение принимать тренерскому штабу. Я же стараюсь выкладываться на сто процентов и показывать свои лучшие качества.

Спорт Футбол Пляжный футбол
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