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07.11.2019 05:56
Рубрика: В мире

Три британские партии объединились против Brexit

Фото: Frank Augstein/ AP Фото: Frank Augstein/ AP
Фото: Frank Augstein/ AP

Три британские партии: либерально-демократическая, валлийская "Плайд камри" и партия "зеленых" договорились о голосовании против Brexit на предстоящих досрочных выборах в парламент Соединенного Королевства. Кандидаты не будут противостоять тому претенденту на депутатский мандат из числа противников выхода из ЕС, у которого наиболее реальные шансы пройти в Палату общин, передает Press Association.

Фото: iStock
Парламентские выборы в Британии будут освещать "журналисты-роботы"

Британский парламент ранее согласился с предложением премьер-министра Бориса Джонсона провести досрочные выборы в 12 декабря. Королева Великобритании Елизавета II также подписала соответствующий закон.

Глава кабинета министров Великобритании Борис Джонсон за счет проведения досрочных выборов стремится решить вопрос согласования в парламенте сделки с ЕС по Brexit.

Голосование станет уже третьим с 2015 года, но ключевой вопрос прежний - Brexit. Никто из экспертов не берется с уверенностью сказать, что результаты досрочных выборов, какие бы они ни были, гарантированно приблизят решение о выходе Британии из Европейского союза.

В мире Европа Великобритания Brexit: Великобритания покидает Евросоюз
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