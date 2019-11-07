В Госдепе рассказали о добыче нефти в подконтрольных США районах Сирии

Нефть в подконтрольных американским военным районах на востоке Сирии добывается местными властями на благо живущих здесь общин. С таким заявлением выступил высокопоставленный представитель госдепартамента США.

Ему был задан вопрос о том, рассматривается ли вариант участия американских компаний в добыче нефти в этих районах. "У нас в госдепартаменте нет указаний от администрации (США) что-либо делать с нефтяными месторождениями", - цитирует РИА Новости сотрудника госдепа.

Около 90% сирийской нефтяной добычи сосредоточено на восточном берегу реки Евфрат. Ранее нефть была основным источником дохода ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ"). Сейчас эта территория в основном находится под контролем союзных США курдских отрядов "Сирийских демократических сил".

Напомним, в октябре президент США Дональд Трамп сообщил, что небольшое число американских военнослужащих останется в нефтеносных районах Сирии. "Мы будем защищать нефть и решим, что будем делать с этим в будущем", - заявил глава Белого дома.

Позже конгрессвумен Тулси Габбард обвинила Трампа в том, что он захватил сирийские месторождения, пытаясь отнять нефть у граждан этой страны.