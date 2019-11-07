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07.11.2019 10:30
Рубрика: Легковые авто

Volkswagen сертифицировал удлиненный Tiguan для российского рынка

Текст: Андрей Полухин
Volkswagen Tiguan с удлиненным кузовом и опциональным третьим рядом все ближе к российскому рынку. Немецкий концерн получил на эту модификацию модели Одобрение типа транспортного средства. Причем это ОТТС будет действовать отдельно от обычной версии.
Фото: Пресс-служба Volkswagen. Фото: Пресс-служба Volkswagen.
Фото: Пресс-служба Volkswagen.
Фото: Пресс-служба Volkswagen.
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Согласно документу, появившемуся в базе Росстандарта, такой кроссовер будет на 95-215 мм длиннее стандартного (в зависимости от обвеса) и на 1-33 мм выше. Колесная база стала больше на 210 мм. За счет этого в салоне появилась возможность разместить третий ряд сидений. Интересно, что привод такой машине положен исключительно полный.

Двигатели у удлиненного Tiguan будут исключительно 2-литровые бензиновые с турбонаддувом. Судя по индексам, это другие моторы, нежели у обычного кроссовера. Но по своим характеристикам они аналогичны - их мощность 180 и 220 л.с. Сочетаться они будут с роботизированной трансмиссией 7DSG с двумя сцеплениями.

Фото: Пресс-служба Volkswagen.

В ОТТС указан широкий список дополнительного оборудования. Кроме стандартного набора опций, это, в частности, подъемно-сдвижной люк в крыше с электроприводом, адаптивный круиз-контроль, камеры кругового обзора, дополнительный отопитель, боковые подножки, системы контроля слепых зон, предотвращения цепных столкновений и помощи при движении по полосе.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Интересно, что в отличие от обычного Tiguan удлиненный планируют импортировать с мексиканского завода VW.

Напомним, по данным "РГ", новая версия Tiguan под названием Allspace должна была появиться в России еще в 2018 году. По всей видимости, в компании долгое время решали, стоит ли привозить в нашу страну, по сути, конкурента Skoda Kodiaq, который выпускает тот же концерн на той же платформе MQB. В Европе Allspace появился еще в 2017 году.

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#Volkswagen