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Эминем рассказал, как его спас Элтон Джон

Новости
    08.11.2019, 13:31
Текст:   Олег Усков

47-летний американский рэпер, автор песен и актер Эминем опубликовал биографическую книгу "Не боюсь: Эволюция Эминема" (Not Afraid: The Evolution of Eminem), где содержатся разного рода ценные для поклонников артиста сведения.

Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости
В Instagram Анастасии Заворотнюк появилось ее фото с мужем

В частности, пишет Daily Mail, рассказ о том, как в 2007-м Эминема, имевшего проблемы с препаратами, практически спас от смерти заокеанский коллега - сэр Элтон Джон. Сам когда-то изрядно злоупотреблявший.

Рэпер рассказывает, что в тот год он попал в госпиталь с почти летальной передозировкой. Что его ничему не научило - музыкант продолжал принимать и во время лечения. Но в какой-то момент все-таки решил взять себя в руки и обратился за наставлениями к сэру Элтону. На тот момент уже тридцать лет находившемуся "в завязке".

Эминем рассказывает, что они с сэром начали регулярно общаться с того момента, что вскоре переросло в крепкую мужскую дружбу (несмотря на некоторые явно гомофобские песни хипхопера). И это буквально спасло Эминему жизнь.

Тогда как проблемам с препаратами рэпер посвятил ряд своих композиций.

По словам хипхопера, на препарат он "подсел" в 2006-м - на волне переживаний после убийства лучшего друга. Плюс не брезговал музыкант, чьи детство и юность вообще тяжелы, и алкоголем.

Not Afraid: The Evolution of Eminem появилась в продаже 5 ноября.

Кстати, в новой своей автобиографии Элтон Джон также пишет про разного рода неприятности, которые преследовали его под воздействием веществ.

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