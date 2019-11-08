Haval оценил кросс-купе F7x на уровне обычного кроссовера

Купе-кроссовер Haval F7x стоит столько же, сколько обычный кроссовер F7, на базе которого он, по сути, создан. Об этом стало известно в ходе официальной презентации, состоявшейся в рамках Вечера признательности и поддержки российских спортсменов.

Кстати, первой владелицей новинки стала знаменитая фехтовальщица, двукратная олимпийская чемпионка Яна Егорян. Ключ от автомобиля ей вручили на презентации. Остальным желающим уже сегодня можно сделать заказ. А "живые" продажи автомобилей должны начаться в субботу, 9 ноября.

Судя по ценам, спрос на F7x обязательно будет. Ожидалось, что, как и в Китае, купе-кроссовер окажется дороже машины со стандартным кузовом, тем более что он чуть богаче оснащен. Однако в Haval смогли уравнять цены. То есть, переднеприводный автомобиль в версии Comfort стоит 1 549 000 рублей, в Elite - 1 619 000, в Premium - 1 739 000 рублей. Полноприводные машины соответственно на 80 тысяч дороже - 1 629 000, 1 699 000 и 1 819 000 рублей.

Напомним, Haval F7x оснащаются только 2-литровыми моторами мощностью 190 л.с., работающими в паре с 7-диапазонными "роботами" с двумя сцеплениями мокрого типа.

Уже в "базе" у F7x светодиодные ДХО, противотуманки с подсветкой поворотов и задние фонари, кожаное рулевое колесо с обогревом, обогрев передних сидений, заднего стекла и частично - переднего, климат-контроль, электронный "ручник", датчики света и дождя, целый ряд систем помощи водителю и безопасности, круиз-контроль, бесключевой доступ, задние парктроники, мультимедийка с 9-дюймовым экраном.

Главные отличия комплектации Elite - в шторке в багажнике, электрических регулировках сиденья водителя, наличии подогрева задних сидений и камеры заднего вида с разметкой.

В топовой версии Premium фары становятся светодиодными, сиденья получают отделку искусственной кожей, круиз-контроль уже адаптивный, а колеса - 18-дюймовые. Список систем безопасности дополнен предупреждением о возможном столкновении при движении вперед и автоматической системой торможения. Доступны датчики парковки спереди и функция обзора на 360 градусов.

Кроме того, опционально в любой из версий будут доступны 7-дюймовая панель приборов и контроллер управления мультимедиа в виде на центральном тоннеле. Так называемый интеллектуальный пакет с этими "фишками" оценили всего в 20 тысяч рублей. За такую же сумму можно дозаказать люк в крыше с электроприводом. Штатно он есть только в максимальной комплектации. Легкосплавные диски на 19 дюймов в комплектации Elite обойдутся в 25 тысяч рублей.

Таким образом Haval F7x сможет конкурировать с французским купе-кроссовером Renault Arkana, который стоит от 1 015 000 до 1 524 990 рублей. Но у этой модели более слабое оснащение в большинстве версий и менее мощные двигатели - до 150 л.с. BMW X4 значительно дороже - от 3 620 000 рублей, Mercedes-Benz GLC - от 3 980 000 рублей.