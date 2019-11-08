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08.11.2019 12:35
Рубрика: ПДД

Лишь каждый шестой россиянин поддержал отмену нештрафуемых 20 км в час

Текст: Иван Петров
Только 16 процентов опрошенных россиян поддержали инициативу федеральных властей о снижении нештрафуемого порога превышения скорости с нынешних 20 до 10 километров в час. Такой вывод содержится в социологическом исследовании компании "Авито Авто".
Фото: Егор Алеев/ТАСС Фото: Егор Алеев/ТАСС
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Согласно сообщению интернет-сервиса, 36 процентов водителей резко негативно отнеслись к тому, что нештрафуемый лимит скорости планируется снизить с 20 до 10 километров в час. Поддерживают такое изменение однозначно только 16 процентов жителей страны или примерно каждый шестой из опрошенных. Нейтральное отношение к ужесточению ПДД выразили 22 процента водителей.

Фото: iStock
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При этом мужчин предложенное нововведение огорчает гораздо больше, чем женщин. Как отмечают в компании "Авито Авто", это обусловлено тем, что мужчины чаще превышают скорость.

В исследовании приняли участие 1210 пользователей сервиса, говорится в сообщении.

Вопрос о введении штрафа за превышение установленного на дорожном участке ограничения скорости более чем на 10 километров в час сейчас обсуждается на уровне правительственной комиссии по безопасности дорожного движения. В Минтрансе и в ГИБДД уже поддержали эту инициативу. По словам главы ГИБДД России генерал-лейтенанта Михаила Черникова, превышение скорости всего на 1 км в час увеличивает риск смертельного исхода ДТП на 3 процента.

Параллельно Госавтоинспекция проводит масштабную акцию "Однозначно". В ходе общественной кампании сотрудники ГИБДД России совместно с представителями экспертного центра "Движение без опасности" всеми доступными способами попробуют донести до автолюбителей мысль о том, что скорость не стоит превышать даже в пределах нештрафуемого порога.