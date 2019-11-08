Пентагон: США не получают прибыли от сирийской нефти

Прибыль от контролируемых США нефтяных месторождений в Сирии получают курдские формирования "Сирийские демократические силы". Об этом заявил представитель Пентагона Рэт Хоффман, выступая на брифинге для журналистов. "Прибыль не идет США, она достается курдам", - отметил он.

Представитель Комитета начальников штабов американских ВС контр-адмирал Уильям Берн заявил в свою очередь о том, что контроль над месторождениями в Сирии не является основной задачей США. По его словам, главное - это победа над ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ"), а защита нефтяных полей - это второстепенная задача в рамках этой миссии. "Цель - лишить прибыли от нефти ДАИШ", - цитирует ТАСС Берна.

Ранее высокопоставленный представитель госдепартамента США заявил о том, что нефть в подконтрольных американским военным районах Сирии добывается местными властями на благо живущих здесь общин. Он также отметил, что в госдепе нет указаний от администрации США что-либо делать с нефтяными месторождениями.

Напомним, в октябре президент США Дональд Трамп сообщил, что небольшое число американских военнослужащих останется в нефтеносных районах Сирии. "Мы будем защищать нефть и решим, что будем делать с этим в будущем", - отметил глава Белого дома.