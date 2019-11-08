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08.11.2019 04:48
Рубрика: Власть

Посол РФ отметил нежелание Запада признать укрепление позиций Москвы

Посол РФ в США Анатолий Антонов. Фото: Алексей Агарышев/ РИА Новости Посол РФ в США Анатолий Антонов. Фото: Алексей Агарышев/ РИА Новости
Посол РФ в США Анатолий Антонов. Фото: Алексей Агарышев/ РИА Новости

Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что проблемы в отношениях России со странами Запада связаны с тем, что те, кто считал себя "победителями" в холодной войне, не могут смириться с тем, что Москва укрепляет свои позиции в мире. Диппредставитель России добавил, что "претензии некоторых стран на единоличное лидерство в мире зашатались".

Фото: Александр Натрускин/РИА Новости
Россия готова ответить в случае выхода США из Договора по открытому небу

По словам Антонова, Москва готова к конструктивному сотрудничеству в той мере, в какой к этому готовы в Вашингтоне. Дипломат указал на появившиеся в последнее время признаки активизации двустороннего диалога, передает ТАСС.

Ранее Антонов заявил, что фундаментом, на котором держится взаимопонимание народов США и России, являются культура и история. По словам дипломата, тяга американской публики к российским произведениям искусства не снижается.

Кстати

Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев назвал прекращение "холодной войны" общей победой СССР и Запада. При этом, по его словам, Запад приписывает все заслуги только себе, несмотря на то что россияне много сделали для завершения холодной войны и гонки вооружений. Между тем, по словам Горбачева, в дипотношениях нужно смотреть вперед, а не назад.

Власть Работа власти Внешняя политика Правительство МИД Россия и США
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