Посол РФ отметил нежелание Запада признать укрепление позиций Москвы

Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что проблемы в отношениях России со странами Запада связаны с тем, что те, кто считал себя "победителями" в холодной войне, не могут смириться с тем, что Москва укрепляет свои позиции в мире. Диппредставитель России добавил, что "претензии некоторых стран на единоличное лидерство в мире зашатались".

По словам Антонова, Москва готова к конструктивному сотрудничеству в той мере, в какой к этому готовы в Вашингтоне. Дипломат указал на появившиеся в последнее время признаки активизации двустороннего диалога, передает ТАСС.

Ранее Антонов заявил, что фундаментом, на котором держится взаимопонимание народов США и России, являются культура и история. По словам дипломата, тяга американской публики к российским произведениям искусства не снижается.

Кстати

Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев назвал прекращение "холодной войны" общей победой СССР и Запада. При этом, по его словам, Запад приписывает все заслуги только себе, несмотря на то что россияне много сделали для завершения холодной войны и гонки вооружений. Между тем, по словам Горбачева, в дипотношениях нужно смотреть вперед, а не назад.