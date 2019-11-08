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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Черкалин объяснил хранение 50 млн долларов служебной необходимостью

Обвиняемый в мошенничестве полковник ФСБ Кирилл Черкалин объяснял "служебной необходимостью" хранение в квартире родителей более 50 млн долларов. Об этом, по сообщению РИА Новости, стало известно на заседании Головинского суда Москвы, где состоялось рассмотрение гражданского иска Генпрокуратуры РФ к Черкалину и его родственникам.

СМИ: Полковник ФСБ Черкалин получал взятки рядом с местом работы

Родители обвиняемого подтвердили, что Кирилл Черкалин действительно попросил родных оставить у себя на хранение некое имущество, сославшись на "служебную необходимость". Мать подсудимого отметила, что не знала, о каком имуществе идет речь, но была не против.

Напомним, ранее стало известно, что Черкалин исковые требования признает частично и согласен на взыскание в доход государства более 6 млрд рублей.

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