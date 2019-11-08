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Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Кирилл Новиков утвержден главным тренером "Динамо" до конца сезона

Текст: Максим Домчев
38-летний Кирилл Новиков после трех матчей с приставкой "исполняющий обязанности" утвержден на посту главного тренера "Динамо". Срок контракта - до конца нынешнего сезона.
Фото: Александр Вильф/РИА Новости Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Фото: Александр Вильф/РИА Новости

"Футбольный клуб "Динамо" и Кирилл Новиков заключили новый трудовой договор до конца сезона-2019/20, согласно которому Кирилл Александрович вместе со своим штабом продолжит работу на посту главного тренера основной команды. Сегодня решение было утверждено советом директоров клуба", - сообщила пресс-служба "Динамо".

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Новиков 8 октября был назначен на пост исполняющего обязанности главного тренера после того, как был отправлен в отставку Дмитрий Хохлов. До этого Новиков возглавлял молодежную команду.

При Новикове "Динамо" обыграло ЦСКА - 1:0, дважды сыграло вничью - с "Краснодаром" и "Рубином".

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