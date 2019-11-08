Пострадавшему от паводка костромскому городу пообещали новый детсад

Костромские власти пообещали построить в пострадавшем от паводка городе Солигаличе новый детский сад взамен затопленного.

Комиссия областной администрации побывала в Солигаличе, где действует режим ЧС из-за небывалого паводка. Чиновники посетили одинокую 84-летнюю пенсионерку Антонину Смирнову, дом которой попал в зону подтопления, и детский сад №1, который на время половодья оказался подтоплен и временно не принимает детей. В учреждении под воду ушли кухня и котельная. На месте выяснилось, что такая ситуация происходит с детсадом практически каждый год в периоды повышения уровня воды.

Губернатор Костромской области Сергей Ситников подчеркнул, что необходимо решать вопрос с переносом детского сада и проработать вопрос строительства нового дошкольного учреждения. Для этого предварительно проанализировать демографическую ситуацию в районе и сделать предварительные расчеты по необходимому количеству мест. Такая задача поставлена перед департаментом образования и науки Костромской области, сообщили в обладминистрации.

Жители Солигалича пожаловались, что в результате подъема воды у них полностью отсырели припасенные на зимний период дрова. В ряде домов произошел обрыв труб, ведущих к газовым баллонам. В некоторых домах из-за резкого понижения температуры оказались заморожены двери и ворота в сараи, из-за чего не могут подвезти дрова.

- Работы много. Вся необходимая помощь людям должна быть оказана, - обратился к местным властям Сергей Ситников.