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08.11.2019 19:55
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Забайкалье еще два подростка арестованы за убийство и изнасилование

Текст: Павел Арсеньев

В Забайкальском крае суд удовлетворил ходатайство следователя об аресте двоих несовершеннолетних жителей Кыринского района, которых обвиняют в совершении убийства и изнасилования.

Как сообщается на сайте Следственного комитета РФ, суд избрал подросткам меру пресечения в виде содержания под стражей. За решетку на период расследования резонансного уголовного дела их поместили, чтобы они не могли скрыться от следствия и суда, надавить на свидетелей или уничтожить доказательства их вины.

Фото: iStock
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Таким образом, общее количество арестованных в рамках данного расследования подростков возросло до пяти. Напомним, ранее были задержаны и помещены под стражу трое несовершеннолетних жителей того же района.

По версии следствия, 27 октября 2019 года они совершили особо тяжкое преступление: в одном из местных сел ворвались в частный дом, где жестоко избили 40-летнего мужчину и изнасиловали находившуюся там же женщину.

От полученных травм пострадавший мужчина скончался. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). Второе уголовное дело заведено по ч.2 ст.132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц).

Расследование взято на контроль председателем Следственного комитета России Александром Бастрыкиным. В Забайкалье для помощи местным следователям были направлены опытные криминалисты из центрального аппарата СК и психологи.

Они оказали методическую помощь, организовали работу следственной группы, участвовали в проведении допросов и составили психологические портреты задержанных.

"В настоящее время следователи продолжают проводить комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - сообщили в СК РФ. - Расследование уголовного дела продолжается".

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