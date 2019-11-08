Ольга Васильева прокомментировала ситуацию в сельской школе на Алтае

Министр просвещения Ольга Васильева прокомментировала ситуацию в алтайском селе Большая Тихая, где уже третий месяц не могут найти учителя начальных классов для двух первоклашек.

"Вы знаете, что в этом селе сейчас проживает 78 человек. Вы помните, что туда приезжали учителя, но не оставались в силу разных причин. Сейчас осуществляется подвоз детей в пятидневный интернат. И мы очень надеемся, что как раз программа "Земский учитель" будет способствовать тому, что мы сможем наполнить школы даже в таких малых селах".

Напомним, программа "Земский учитель" должна заработать уже 2020 году. Приезжающие в малые города и села учителя получат по миллиону рублей. По программе планируется привлечь примерно 4 тысячи педагогов. На это федерального бюджета будет выделено более 4 млрд рублей.