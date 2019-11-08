В Кемерове арестован подозреваемый в покушении на адвоката

Центральный районный суд Кемерова принял решение об аресте мужчины, обвиняемого в покушении на убийство юриста Сергея Учителя.

По решению суда подозреваемый взят под стражу на два месяца, сообщили в СУ СК РФ по региону.

В период следствия он будет находиться в кемеровском СИЗО.

Напомним, 6 ноября 53-летний житель Находки был задержан после нападения на сопредседателя коллегии адвокатов Сергей Учителя. Мужчина выстрелил в юриста из пистолета, но не успел скрыться. По случайности рядом оказался сотрудник конвойной службы, который помог охраннику скрутить злоумышленника.

Учитель был экстренно госпитализирован и прооперирован.

- Следствием рассматриваются все возможные версии произошедшего, в числе которых заказное убийство, - уточнили в СК.