В Кемерове арестован подозреваемый в покушении на адвоката

Центральный районный суд Кемерова принял решение об аресте мужчины, обвиняемого в покушении на убийство юриста Сергея Учителя.
По решению суда подозреваемый взят под стражу на два месяца, сообщили в СУ СК РФ по региону.
В период следствия он будет находиться в кемеровском СИЗО.
Напомним, 6 ноября 53-летний житель Находки был задержан после нападения на сопредседателя коллегии адвокатов Сергей Учителя. Мужчина выстрелил в юриста из пистолета, но не успел скрыться. По случайности рядом оказался сотрудник конвойной службы, который помог охраннику скрутить злоумышленника.
Учитель был экстренно госпитализирован и прооперирован.
- Следствием рассматриваются все возможные версии произошедшего, в числе которых заказное убийство, - уточнили в СК.