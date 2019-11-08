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08.11.2019 12:18
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Опубликовано видео задержания финансисток "ИГ" из Дагестана

Текст: Наталья Коротченко

Следственный комитет России разместил на своем YouTube-канале видео с места задержания двух жительниц Республики Дагестан по подозрению в финансировании террористической организации "Исламское государство", которая запрещена в РФ.

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На кадрах оперативной съемки зафиксирован процесс изъятия документов, средств связи и банковских карт, с которых 24-летняя и 33-летняя задержанные переводили деньги в фонд запрещенной террористической группировки.

Как сообщала "РГ", в общей сложности они выслали в Сирию 10 миллионов рублей.

Подозреваемые уже дали показания, заведено три уголовных дела по факту содействия финансирования терроризму.

Справка "РГ"

В декабре 2014 года Верховный суд РФ признал террористическими международные организации ДАИШ (арабское название группировки "ИГ") и "Фронт ан-Нусра", запретив их деятельность на территории страны. Таким образом был удовлетворен иск Генеральной прокуратуры России. В связи с этим любое участие в деятельности ДАИШ и "Фронта ан-Нусра" на территории России считается уголовным преступлением.

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