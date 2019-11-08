В Крыму спрогнозировали турпоток после запуска поездов

С 2020 года турпоток в Крым летом и особенно в межсезонье увеличится благодаря запуску железнодорожного сообщения. Об этом "РГ" сообщил председатель комитета по туризму, курортам и спорту Госсовета РК Алексей Черняк.

- Насколько увеличится турпоток, пока сложно спрогнозировать. Но однозначно, после того, как пойдут поезда из других субъектов федерации - с Сибири, Урала, - круглогодичное, стабильное железнодорожное сообщение изменит специфику "низкого" сезона для Крыма, - отметил Алексей Черняк.

Он пояснил, что летом полуостров соединен авиасообщением со всеми крупнейшими городами РФ, авиапоток стабильный. А вот зимой с переходом на зимнее расписание количество рейсов резко сокращается. А поезда будут ходить стабильно и круглогодично. Это позволит расширить рамки курортного сезона.

Помимо этого, железнодорожное сообщение сделает более комфортной и дешевой поездку в Крым для жителей небольших российских городов, которые раньше вынуждены были добираться до полуострова с пересадками и несколькими видами транспорта.

Алексей Черняк также предположил, что запуск грузового железнодорожного сообщения в Крым положительно повлияет на ценовую политику в регионе, в том числе и на стоимость отдыха.

Напомним, первый состав "Таврия" отправится из Санкт-Петербурга в Севастополь 23 декабря. Двухэтажный поезд "Таврия" из Москвы в Симферополь - 24 декабря. В дальнейшем поезда этих двух маршрутов до 15 января будут курсировать между полуостровом и столицами ежедневно, а с 15 января до 25 мая - через день. При увеличении турпотока и спроса возможно назначение дополнительных поездов. Цена в купе в поезде "Таврия" Москва - Симферополь начинается от 2966 рублей, на плацкарт в поезде Санкт-Петербург-Севастополь - от 3650.