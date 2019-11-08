За два часа продано более 500 билетов на поезда в Крым и обратно

За первые два часа с момента старта продаж билетов на поезда дальнего следования в Крым и обратно через интернет-сервис компании-перевозчика и в кассах железных дорог продано 543 проездных документа. Об этом сообщил "РГ" заместитель начальника дирекции по обслуживанию пассажиров Крымской железной дороги Михаил Куликов.

- По состоянию на 10 часов московского времени на поезда Севастополь - Петербург на разные даты продан 101 билет, Симферополь - Москва - 135 билетов, Санкт-Петербург - Севастополь - 120 билетов, Москва - Симферополь - 187 билетов.

Цены в купе в поезде "Таврия" Москва - Симферополь начинаются от 2966 рублей, на плацкарт в поезде Санкт-Петербург-Севастополь - от 3650.

Напомним, сегодня в восемь часов утра по московскому времени началась продажа билетов на поезда, которые пойдут из Москвы и Санкт-Петербурга в Крым. Пока перевозчик установил глубину продаж до шестого января, в дальнейшем билеты будут продаваться с горизонтом 60 суток.

Напомним, первый состав "Таврия" отправится с Московского вокзала Петербурга 23 декабря в 14 часов по московскому времени и прибудет в Севастополь 25 декабря в 9 часов 25 минут.

Двухэтажный поезд "Таврия" из Москвы отправится 24 декабря с Казанского вокзала в 23 часа 45 минут и прибудет в Симферополь 26 декабря в 8 часов 50 минут.

В дальнейшем поезда этих двух маршрутов до 15 января будут курсировать между полуостровом и столицами ежедневно, а с 15 января до 25 мая - через день. При увеличении турпотока и спроса возможно назначение дополнительных поездов.