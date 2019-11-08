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08.11.2019 14:46
Рубрика: Власть

Слуцкий: Сценарии Макрона уже реализуются Россией

Текст: Татьяна Замахина
В Госдуме прокомментировали заявления президента Франции Эмманюэля Макрона о трех возможных сценариях развития России. На самом деле, они уже так или иначе реализуются нашей страной. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Фото: Нина Зотина/РИА Новости Фото: Нина Зотина/РИА Новости
Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Ранее интервью журналу The Economist французский лидер поделился мнением, что у России есть три сценария развития. Эти варианты - выстроить более конструктивные отношения с Еврозоюзом, стать сверхдержавой, опираясь на собственные силы, а также перейти на "евразийскую модель". Второй вариант Макрон оценил как маловероятный.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
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- Так или иначе все три его сценария уже успешно реализуются Россией, - заявил Слуцкий, которого цитирует РИА Новости. - Уверен, что у нас хватит и сил, и мощи для того, чтобы справиться со всеми проблемами.

РФ, напомнил он, проводит многовекторную внешнюю политику и всегда была открыта для диалога. Таким образом, евразийская модель вполне соседствует с сотрудничеством со странами Евросоюза. Для нашей страны эти сценарии не являются взаимоисключающими.

Слуцкий также отметил родство евразийской модели с концепцией "Большой Европы" (от Лиссабона до Владивостока), родоначальником которой был государственный деятель Шарль де Голль.

Комментируя вариант "восстановления" статуса сверхдержавы, парламентарий подчеркнул, что наша страна всегда была, есть и будет ключевым мировым игроком.

При этом Россию не сломить ни санкциями, ни русофобией, добавил глава комитета.

Макрон, при всем уважении к нему, вряд ли может выступать в амплуа пророка, иронично заметил Слуцкий.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя эту тему, подчеркнул, что Владимир Путин сам выбирает путь развития России, так как это право ему было делегировано гражданами страны. Однако аналитический подход, который продемонстрировал президент Франции, Кремлю все же импонирует.

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