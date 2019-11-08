Суд взыскал с полковника ФСБ Черкалина более шести млрд рублей

Головинский суд Москвы обратил в доход государства имущество полковника ФСБ Кирилла Черкалина и его семьи на сумму 6,5 млрд рублей.

Таким образом, иск Генеральной прокуратуры РФ частично удовлетворен, передает РИА Новости.

Суд не стал обращать в доход государства квартиру сестры Черкалина, стоимость которой оценивается в 15 млн рублей. Деньги на нее были получены из законных источников.

Черкалин, бывший начальник 2-го отдела управления "К" Службы экономической безопасности ФСБ России, обвиняется в получении взяток в особо крупном размере и в мошенничестве. На часть незаконно полученных средств полковник приобретал имущество, которое регистрировал на своих родственников и близких.

Так, за период с 2005-го по 2019-й год совокупный легальный доход Черкалина и его близких составил около 55 млн рублей. Тогда как имущества за этот период эти же лица приобрели на сумму более 6,3 млрд рублей.

Черкалина арестовали в апреле вместе с бывшими сотрудниками ФСБ Дмитрием Фроловым и Андреем Васильевым. Оба полковника в отставке были заключены под стражу с санкции Басманного районного суда Москвы.