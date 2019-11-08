Трамп внес в сенат кандидатуру Броллетта на пост главы минэнерго

Президент США Дональд Трамп внес в сенат кандидатуру первого заместителя министра энергетики Дэна Броллетта на пост главы ведомства. Такую информацию распространила в четверг пресс-служба Белого дома.

Сообщается, что Дэн Броллетт назначается на должность министра энергетики, а Рик Перри уходит в отставку, пишет ТАСС. Перри, об отставке которого стало известно в октябре, останется на своем посту до конца этого года. По данным СМИ, нынешний министр энергетики оказался втянут в скандал с июльским телефонным разговором Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. При этом официальные лица США отвергали взаимосвязь телефонного разговора с грядущей отставкой министра.

Что же касается Броллетта, то, по словам Трампа, у него огромный опыт в этой области. "Настоящий профессионал, не сомневаюсь, что он отлично справится!", - отметил глава Белого дома.