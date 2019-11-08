Новости

Суд обязал Трампа выплатить два миллиона долларов по иску к его организациям 03:03
Власти Мексики перехватили грузовик со ста мигрантами в кузове 03:02
В Великобритании сотни человек застряли в торговом центре из-за наводнения 02:33
Трамп внес в сенат кандидатуру Броллетта на пост главы минэнерго 02:10
Фанаты ЦСКА и "Ференцвароша" не пострадали в стычках до матча в Венгрии 01:42
Высота орбиты МКС будет увеличена на 800 метров 01:13
Пентагон: США не получают прибыли от сирийской нефти 00:44
МВФ зафиксировал рекордный объем мирового долга 00:29
Зеленский пожаловался на усталость от работы на посту президента 00:23
Звезда Comedy Club возмутился разгуливающими по Киеву фашистами 00:04
В Совфеде обещание Киева заблокировать "Северный поток-2" назвали бравадой 07.11.2019
Российские хоккеисты проиграли в стартовом матче Кубка Карьяла 07.11.2019
В Будапеште произошли беспорядки с участием болельщиков ЦСКА 07.11.2019
Северо-восток Сирии начали патрулировать российские вертолеты 07.11.2019
Черчесов рассказал, как выбирали форму для сборной России 07.11.2019
Черчесов рассказал о травме Дениса Черышева 07.11.2019
Владельца толстого кота не пустили в самолет в аэропорту Шереметьево 07.11.2019
Алексей Миранчук заявил, что предпочтет зарубежный клуб "Зениту" 07.11.2019
Махачкала стала самым пыльным городом России 07.11.2019
В 2020 году в РФ пройдет конференция на тему четырехдневной рабочей недели 07.11.2019
Зеленский анонсировал "посадки" чиновников и политиков на Украине 07.11.2019
Перевозчик назвал стоимость билетов на поезда в Крым 07.11.2019
Высоко в Пиренеях археологи наткнулись на древнюю мастерскую 07.11.2019
Минпромторг обсудил со Словакией варианты сотрудничества 07.11.2019
Зеленский задекларировал 36 тысяч долларов дохода от сдачи имущества 07.11.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что делать, если в клинике поставили ошибочный диагноз
Что делать, если в клинике поставили ошибочный диагноз
Чем МЦД будут отличаться от обычных электричек
Чем МЦД будут отличаться от обычных электричек
В "РГ" обсудят разработку федеральной программы по редким болезням
В "РГ" обсудят разработку федеральной программы по редким болезням
08.11.2019 02:10
Рубрика: В мире

Трамп внес в сенат кандидатуру Броллетта на пост главы минэнерго

Фото: AP Photo/Mari Yamaguchi Фото: AP Photo/Mari Yamaguchi
Фото: AP Photo/Mari Yamaguchi

Президент США Дональд Трамп внес в сенат кандидатуру первого заместителя министра энергетики Дэна Броллетта на пост главы ведомства. Такую информацию распространила в четверг пресс-служба Белого дома.

Фото: AP Photo/ Evan Vucci
Трамп: США ждет депрессия в случае победы демократов

Сообщается, что Дэн Броллетт назначается на должность министра энергетики, а Рик Перри уходит в отставку, пишет ТАСС. Перри, об отставке которого стало известно в октябре, останется на своем посту до конца этого года. По данным СМИ, нынешний министр энергетики оказался втянут в скандал с июльским телефонным разговором Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. При этом официальные лица США отвергали взаимосвязь телефонного разговора с грядущей отставкой министра.

Что же касается Броллетта, то, по словам Трампа, у него огромный опыт в этой области. "Настоящий профессионал, не сомневаюсь, что он отлично справится!", - отметил глава Белого дома.

В мире США
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Перевозчик назвал стоимость билетов на поезда в Крым
Макрон посоветовал Европе пересмотреть отношения с Россией
Бывший чиновник Минкультуры Борис Мазо задержан в Австрии
Сбербанк снизит ставки по ипотеке на покупку квартир в новостройках
Макрон: НАТО впала в кому