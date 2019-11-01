Трамп зачитает стенограмму беседы с Зеленским в прямом телеэфире

Президент США Дональд Трамп зачитает в прямом телеэфире стенограмму телефонной беседы со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, которая спровоцировала начало процедуры импичмента против главы Белого дома.

"В определенный момент я собираюсь сесть и зачитать - возможно, в формате "беседа у камина" в прямом эфире по телевидению - стенограмму разговора, поскольку люди должны услышать это", - заявил Трамп в интервью изданию Washington Examiner.

Напомним, что ранее спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента против Трампа. Поводом для этого стал состоявшийся в июле телефонный разговор между ним и Зеленским, в ходе которого американский лидер якобы пытался надавить на своего украинского коллегу для начала расследования против бывшего вице-президента США и потенциального соперника Трампа на предстоящих президентских выборах Джо Байдена и его сына Хантера.

В Twitter глава Белого дома назвал действия демократов "харассментом президента".

Отметим, что "беседами у камина" называют ряд выступлений по радио 32-го президента США Франклина Делано Рузвельта (1933-1945), которые снискали особую популярность среди американцев.