В ЕАЭС создана система цифровизации реального сектора

Цифровая трансформация, которая уже заявила о себе на пространстве Евразийского экономического союза, по мнению министра экономической комиссии Александра Субботина, становится главным ускорителем и движущей силой технологического развития для экономики этого масштабного региона.

Выступая на ежегодном заседании американо-российского делового совета в Нью-Йорке, министр ЕЭК высказал убеждение в том, что именно этот процесс "обеспечит включение национальных экономик союза в глобальные цепочки добавленной стоимости". А это, в свою очередь, пояснил он, позволит странам ЕАЭС занять свою нишу в сфере аддитивного производства.

В качестве примера министр сослался на новейшие разработки в рамках Союзного государства. В Беларуси, уточнил он, уже налажен выпуск оптических лазерных систем, а в России создан ряд опытно-промышленных производств по созданию оборудования для 3D-печати. "Используя преимущества производственной кооперации, а также передовой опыт ведущих мировых производителей - США и Китая - мы сможем завоевать свою долю в общемировом объеме аддитивного производства", - полагает Субботин, слова которого приводит БЕЛТА.

В настоящее время, добавил он, благодаря реализации совместных проектов стран экономического союза, ЕЭК создает новый формат сотрудничества: единую региональную сеть промышленной кооперации, субконтрактации и трансфера технологий. Именно она позволит предприятиям привлекать к совместной работе малый и средний бизнес, внедрять в производство передовые решения, напрямую выходить на разработчиков технологий и партнеров для выполнения совместных работ, направленных на получение новых знаний.

Созданный еще два года назад, отметил министр, пилотный интернет-ресурс - электронная торговая площадка - уже продемонстрировал успешные результаты. Средний объем торгов в месяц составляет около $1,5 млрд. К данной системе, уточнил он, уже подключается и зарубежный бизнес, в частности предприниматели из Сингапура.

Еще одним вектором промышленной цифровизации стран ЕАЭС, констатировал Субботин, стало создание беспилотной техники. И свою задачу в ЕЭК видят в том, чтобы "создавать гибкие решения, максимально адаптированные под рынки сбыта, учитывающие технологические и финансовые возможности торговых партнеров", - заявил он, добавив, что "беспилотники должны безотказно работать в любой местности, независимо от наличия сотовой связи или GPS-сигнала".

Роль цифровых технологий в национальных экономиках мира, резюмировал министр, будет только возрастать, поэтому в Евразийском экономическом союзе не останавливаются на достигнутом и готовы углублять как внутреннее, так и международное сотрудничество в данном направлении.