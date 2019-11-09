Агентство Moody's ухудшило прогноз по рейтингу Британии до негативного

Международное рейтинговое агентство Moody's ухудшило прогноз по суверенному рейтингу Великобритании. Со стабильного он был понижен до негативного.

Решение было принято на фоне "ослабления институтов, которое повлекли за собой серьезные проблемы в связи с Brexit". Также агентство считает, что "экономическая и фискальная мощь Великобритании, вероятно, будет слабее в будущем и более восприимчива к шокам, чем предполагалось ранее".

Долгосрочный рейтинг эмитента сохранен на уровне "Аа2". "Кредитный рейтинг британского правительства поддерживается широкой, гибкой и конкурентоспособной экономикой", - указали в Moody's.

Напомним, что Brexit отложен до 31 января 2020 года. Если британский и европейский парламенты одобрят новый вариант "постразводного" соглашения до этого времени, Соединенное Королевство сможет выйти из ЕС первого числа следующего за этим месяца. Это уже третий перенос "брекзита". В настоящее время в Соединенном Королевстве проходит кампания перед внеочередными парламентскими выборами, назначенными на 12 декабря.