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"Я люблю тебя, детка!": Венсан Кассель заговорил по-русски

Новости
    09.11.2019, 16:19
Текст:   Олег Усков

52-летний Венсан Кассель, один из самых узнаваемых и востребованных современных европейских актеров, "заговорил" по-русски.

Комментарий французского артиста был замечен в Instagram его супруги, модели и начинающей актрисы Тины Кунаки, разместившей на своем аккаунте обложку декабрьского номера журнала ELLE Russia со своим фото на ней.

"Я люблю тебя, детка!" - прокомментировал пост жены Кассель. После чего под репликой актера посыпались "лайки" и благодарности россиян: "SPASIBO VINCENT", "ой класс" и так далее.

При этом юзеры активно выражают свое одобрение и Тине - на большинстве известных языков признавая, что девушка "идеальна".

Роман Кассель и Кунаки зафиксирован с 2016 года, в августе прошлого пара поженилась, несмотря на тридцатилетнюю разницу в возрасте. В апреле этого года у супругов родилась дочь Амазони.

Венсан Кассель родился в 1966 году в Париже. Известен по фильмам "Джейсон Борн", "Порок на экспорт", "Двенадцать друзей Оушена", "Тринадцать друзей Оушена", "Багровые реки", "Братство волка", "Доберман".

От предыдущего брака - с актрисой Моникой Беллуччи - у Венсана уже есть две дочери - Дэва (родилась в 2004 году) и Леони (2010).

Тина Кунаки дебютировала на экранах в 2018-м, сыграв в нескольких эпизодах сериала "Траст" - с Сазерлендом и Суонк.

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