Помпео: Украина является проектом США

Госсекретарь США Майкл Помпео назвал Украину американским проектом. По его словам, над ним американцы работают уже много лет.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что Соединенные Штаты хотят, чтобы на Украине стабилизировалась ситуация и установился мир. Для этого, как отметил Помпео, президент Дональд Трамп трижды предоставлял вооружения Киеву.

"Мы этим гордимся, мы думаем, в этом есть смысл - для свободы, для Европы, для мира и суверенитета Украины", - цитирует Помпео РИА Новости.

Между тем ранее сообщалось, что Вашингтон может ликвидировать должность специального представителя США по Украине, которую ранее занимал ушедший недавно в отставку Курт Волкер. Все полномочия, которые предписывает должность спецпредставителя по Украине, перейдут другим чиновникам.