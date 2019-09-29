Однако турбулентность, с которой столкнулась российская делегация по пути на Генассамблею, выглядела ничтожным покачиванием по сравнению с тем "завихрением", которую спровоцировала в мире и внутри США публикация стенограммы разговора президентов Америки и Украины. Но если Трампу в силу политического опыта и высокого статуса его страны не впервой выбираться из "воздушных ям" с минимальными для репутации потерями, то для Зеленского, который и на Генассамблею-то в этом году попал впервые, такие кульбиты были явно в новинку. Глава Незалежной наивно полагал, что требование конгресса обнародовать его переговоры с Трампом будут касаться только реплик президента США, тогда как его "подхалимаж" в отношении американского лидера останется за кадром. Но вышло иначе. Причем очень быстро стало понятным, что именно Зеленский находится в центре международного дипломатического урагана, где выражение "лес рубят, щепки летят" имеет вполне конкретный, кадровый смысл. Волны от вызванной разговором американского и украинского президентов турбулентности пронеслись по планете, вовлекая в свою орбиту одну за другой европейские столицы, заставляя их лидеров давать оценки произошедшему конфузу. Но если в беседе с Зеленским глава Белого дома по большому счету оставался самим собой и, как написали мировые СМИ, "выглядел классическим Трампом", чьи взгляды были хорошо знакомы руководителям Евросоюза, то двуличность и лицемерие украинского лидера стали видны не только его европейским партнерам, но и простым украинцам. И те с ужасом задались тревожным вопросом "Что же теперь будет?". Но самое удивительное, что, вляпавшись по уши в большую и грязную лужу мировой политики, Зеленский как ни в чем не бывало отряхнулся и теперь всем с доброжелательной улыбкой задает вопрос: "Разве вы что-то видели?" И получает досадный для своего самолюбия ответ: "Да, видели".

А первой "щепкой" с этого масштабного, только начавшегося на американской и украинской площадках, "лесоповала" стал спецпредставитель США по Украине Курт Волкер. В субботу он подал в отставку. Именно этот честный по американским меркам служака, о котором говорят, что за спецпредставительство он даже не получал зарплаты, погорел на своих слишком доверительных контактах с администрацией Зеленского.

Ушел Волкер сразу после того, как госсекретарю Майклу Помпео было поручено передать следственным комитетам конгресса документы, которые в том числе касались участия Волкера в организации расследования против сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. По мнению экспертов, если бы Волкер выступил в конгрессе в качестве должностного лица и соврал, то наказание за лжесвидетельствование оказалось бы очень суровым. Согласится ли теперь, в качестве отставного чиновника, Волкер дать показания, не ясно. О его роли в истории с Байденом-младшим заговорили после интервью личного адвоката американского президента Руди Джулиани. Тот, в частности, сообщил Sky News, что именно Волкер свел его с помощником Зеленского. А на следующий день после телефонной беседы Зеленского и Трампа в Киеве посол США в Евросоюзе Гордон Сондленд и Волкер встречались с главой Украины и другими местными политиками, чтобы, как пишут американские СМИ, проинструктировать их, как реагировать на требования хозяина Белого дома.

После того как значительная часть обстоятельств этой истории стала публичной, в том числе касающаяся Волкера, тот якобы сам решил, что его усилия на посту спецпредставителя США по Украине будут неэффективными. "Курт Волкер - истинный американец. И это сделало его миссию невозможной", - прокомментировал отставку Волкера в "Твиттере" председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. По его мнению, "Волкер всегда действовал в интересах США, а не Украины", и потому в вопросах урегулирования ситуации на Донбассе результат его деятельности, как известно, ноль.

А как Россия относится к отставке Волкера? Отвечая на мой вопрос, источник в российском МИДе подчеркнул: это внутреннее дело американской администрации, и нам безразлично это решение.

Добавлю, что на пресс-конференции по итогам Генассамблеи ООН, когда министра иностранных дел России спросили, как тот относится к публикации стенограммы переговоров между Трампом и Зеленским, Лавров ответил кратко: "Меня мама с детства учила не читать чужие письма". И подчеркнул: Москва руководствуется сложившимися в мире дипломатическими правилами в отношении сведений, содержащихся в разговорах глав государств. В свою очередь "Нью-Йорк таймс" утверждает, что в последнее время стенограммы некоторых бесед Трампа с иностранными официальными лицами, в том числе с президентом России Владимиром Путиным и членами саудовской королевской семьи, были помещены в секретную компьютерную систему с весьма ограниченным доступом. Но отставка Волкера, пожалуй, наименьшая из грозящих Зеленскому бед.

Во-первых, по мнению немецкого "Шпигеля", Зеленский в разговоре с Трампом "оскорбил правительство Германии", и попытки посла Украины в ФРГ "склеить осколки" обречены на провал. Неудивительно, что статья в специализирующемся на освещении европейских событий интернет-издании EUоbserver озаглавлена алармистски: "Украинский президент сжигает мосты в Европу".

Во-вторых, неприкрытым желанием выслужиться перед Трампом глава Незалежной поставил под сомнение поддержку Украины, которая прежде существовала в обеих палатах конгресса. К тому же теперь абсолютно непонятно, начнет ли Киев серьезное расследование в отношении вице-президента США и кандидата на пост главы государства от Демократической партии Джо Байдена и его сына, на чем настаивал Трамп. Тем более, хвастовство Зеленского о личной преданности ему нового генпрокурора Украины ставит под сомнение объективность предполагаемого расследования.

Зеленский поставил себя в положение лидера, с которым Трамп посчитал возможным разговаривать свысока

Неудачные мизансцены, которые бывший комедийный актер Владимир Зеленский мог раньше с легкостью переиграть на сцене, в большой политике исправить уже невозможно. "Токсичность" президента Украины, с чьих слов выяснилось, что он испытывает не благодарность, а обиду в отношении европейских спонсоров и покровителей - канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона, - выглядит, по мнению Рейтер, для Киева "дипломатическим бедствием с далекоидущими последствиями". Курт Волкер - первая громкая, далеко не последняя отставка в команде Трампа среди лиц, имеющих непосредственное отношение к контактам с Зеленским. Еще неизвестно, не придется ли украинскому президенту, в свою очередь, давать показания перед американским конгрессом. За ошибки "потрясающего учителя", как называл Трампа Зеленский, расплачиваться, возможно, придется его слишком льстивому ученику. И эта грядущая политическая "турбулентность" будет пострашнее той, в которую попал на пути в Нью-Йорк самолет Сергея Лаврова.