Буксир ТОФ "Фотий Крылов" подключился к поиску шести рыбаков в Приморье

Спасательный буксир Тихоокеанского флота "Фотий Крылов" приступил к операции по поиску шести рыбаков, пропавших в Японском море две недели назад, сообщается на сайте ГУ МЧС по Приморскому краю.

Экипаж буксира из 59 человек с водолазной группой на борту уже обследовал морскую акваторию на площади 151 квадратный километр.

Ранее по распоряжению командующего флотом к поисковой операции уже подключались гидрографическое судно ГС-397 и большой гидрографический катер БГК-168.

Мужчины вышли на моторной лодке с регистрационным номером ОР 0117 RUS 25 в залив Владимир и пропали. В их поиске участвуют группа Владивостокского и Находкинского поисково-спасательных отрядов, самолет Хабаровского Авиационного спасательного центра. Продолжается оповещение проходящих судов о пропавшем катере. За сутки через район поиска прошло пять судов.

Известно, что на катере имелись спасательные жилеты, два мотора, а также система навигации. Предположительно должен был быть запас воды. Родственники пропавших объявили о вознаграждении в миллион рублей за информацию о точном местонахождении рыбаков.