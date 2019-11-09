Петербуржцы раскупили все купейные билеты в Крым

Купейные билеты на фирменный поезд "Таврия", который 23 декабря отправится в свой первый рейс из Петербурга в Симферополь, оказались полностью распроданы в первые же сутки.

На момент публикации заметки на сайте перевозчика "Гранд Сервис Экспресс" осталось лишь 119 билетов на поезд от 23 декабря, причем только в плацкартные вагоны. Быстрее всего разбирают нижние места, их осталось всего пять. Меньшим спросом пользуются верхние места и боковые.

Напомним, что 23 декабря в 14.25 с Московского вокзала в Петербурге отправится первый поезд в Симферополь. Состав пройдет по Крымскому мосту.

24 декабря первый поезд в Крым отправится из Москвы. Стоит отметить, что между столицей России и Симферополем будет ходить двухэтажный поезд. На момент публикации заметки на этот состав было доступно более трехсот билетов. А всего же в первый день было раскуплено более пяти тысяч железнодорожных билетов в Крым и обратно.