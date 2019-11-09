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09.11.2019 13:57
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

За день продано более 5000 билетов на поезда в Крым

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

За первые сутки после старта продаж билетов в поезда дальнего следования между Крымом, Москвой и Санкт-Петербургом продано более 5000 билетов, большую часть которых приобрели жители Москвы и Московской области. Более 850 билетов куплено в 24 точках полуострова. Об этом сообщила пресс-служба оператора перевозок компания "Гранд Сервис Экспресс".

Фото: Гранд Сервис Экспресс
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- Около шести процентов от общего числа проездных документов приобретено для детей, - рассказали в пресс-службе. - Наиболее востребованным стал маршрут Москва - Симферополь. Большая часть покупок сделана в железнодорожных кассах.

Помимо касс билеты можно приобрести с помощью мобильного приложения "ГСЭ Билеты", а также используя сервис на сайте перевозчика. Билеты будут продаваться за 60 дней до отправления поездов. До 15 января поезда будут ходить ежедневно, а с 15 января по 25 мая 2020 - через сутки.

Напомним, "Гранд Сервис Экспресс" стала оператором пассажирских перевозок в Крым из Москвы и Санкт-Петербург. Первый поезд Санкт-Петербург - Севастополь № 7/8 выйдет из Северной столицы 23 октября. На следующий день в Крым из Москвы оправится двухэтажный поезд № 27/28.

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