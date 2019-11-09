В Екатеринбурге арестован обвиняемый в убийстве девушки студент

Орджоникидзевский суд Екатеринбурга арестовал студента колледжа, обвиняемого в убийстве девушки-подростка, сообщили в субботу в следственном управлении СК по Свердловской области.

Как уже сообщала "РГ", 5 ноября на улице Машиностроителей между двумя группами молодых людей (по трое с каждой стороны) случилась драка, в результате которой тяжелое ранение получила 15-летняя девушка. Позднее она скончалась в больнице.

- По подозрению в совершении данного преступления следователями СКР во взаимодействии с сотрудниками уголовного розыска полиции, при активной помощи СМИ и граждан, задержан 16-летний студент одного из колледжей, - сообщили в пресс-службе следственного ведомства. - В настоящее время уже предъявлено обвинение в совершении убийства. Судом по ходатайству следствия в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

С целью закрепления доказательств совершения преступления с обвиняемым проведена проверка его показаний на месте. В ходе следственного действия он детализировал данные им при допросе показания.

По версии следствия, в момент преступления молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения, и ножевое ранение, оказавшееся впоследствии смертельным, он причинил в ходе конфликта, произошедшего на почве внезапно возникшей личной неприязни с ранее незнакомой ему потерпевшей.

Расследование уголовного дела продолжается.