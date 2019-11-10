Армия Боливии проведет операцию против незаконных вооруженных групп

Командование Вооруженных сил Боливии приказало начать операцию против незаконных вооруженных групп, сообщает ТАСС.

"Военное командование распорядилось провести воздушную и наземную операции для нейтрализации вооруженных групп, которые действуют вне закона", - сказано в заявлении командования для прессы.

Напомним, что протесты в Боливии продолжаются уже третью неделю. Они начались после оглашения результатов выборов президента. Демонстранты выражают несогласие с оглашенными итогами голосования, согласно которым победу одержал действующий глава государства. Эво Моралес объявил, что согласен провести новые выборы, а также сменить состав Высшего избирательного суда (ЦИК).