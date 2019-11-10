Французский институт уволил историка Соколова, подозреваемого в убийстве

Руководство частного французского Института социальных, экономических и политических наук (ISSEP) выпустило заявление, в котором заявило о решении исключить российского историка Олега Соколова, специализирующегося на истории Наполеоновских войн, из состава научного совета. Причиной такого решение стало то, что Соколов подозревается в убийстве своей аспирантки.

"Мы даже представить себе не могли, что этот человек, являвшийся преподавателем Санкт-Петербургского государственного университета и приглашенным профессором Сорбоннского университета, награжденный орденом Почетного легиона, совершит такой отвратительный поступок. Мы немедленно лишаем его должности члена научного совета и выражаем наши искренние соболезнования семье погибшей, заверяя ее в нашей поддержке", - сказано в заявлении.

Олег Соколов был выловлен полицией из реки в Санкт-Петербурге 9 ноября. В рюкзаке у него нашли две отрубленные женские руки, а также травматический пистолет. В его квартире при обыске обнаружили другие фрагменты женского тела, а также пила. Теперь Соколова подозревают в убийстве аспирантки 1995 года рождения, с которой у него, предположительно, был роман.