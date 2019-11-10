Леонид Якубович прокомментировал информацию о своей госпитализации

74-летний Леонид Аркадьевич Якубович, советский, российский телеведущий, актер, сценарист, писатель и продюсер, прокомментировал информацию о том, что был госпитализирован и прооперирован в одной из клиник Москвы.

Об чем сообщил ряд телеканалов, уточняя, что операция по установке кардиостимулятора прошла успешно и телеведущий был выписан через день.

Сам Народный артист России в комментарии радио "Говорит Москва" эти данные не подтвердил: "Сообщают? Пускай сообщают".

"Я не могу опровергать каждое враньё. Ну да, сообщите, что я опять умер", - заявил артист.

"Поле чудес", "визиткой" которого является артист, выходит с 1990 года. Это российская адаптация американского "Колеса фортуны". Первым его ведущим был Владислав Листьев. Якубович дебютировал в качестве ведущего 22 ноября 1991-го.

Как актер начал сниматься в восьмидесятые - с мелодрамы с Гундаревой "Однажды двадцать лет спустя".

Среди других ролей - роли в "Ералаше", фильмах "Жених из Майами", "Крестоносец", "Три дня в Одессе", "Московские каникулы", "Брат 2".

Ранее Якубович признался, что не смотрел ни одного выпуска своей программы "Поле чудес" и прокомментировал раздачу еды на шоу.