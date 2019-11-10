Новости

Видео: Кристина Асмус отказалась от роли с откровенной сценой 15:32
Фото: Настя Задорожная выходит замуж 09.11.2019
Четвертый сезон "Рика и Морти" обзавелся заставкой 09.11.2019
Видео: Шэрон Стоун повторила культовую сцену из "Основного инстинкта" 09.11.2019
Романа Полански опять обвинили в изнасиловании 09.11.2019

Леонид Якубович прокомментировал информацию о своей госпитализации

Новости
    10.11.2019, 15:13
Текст:   Олег Усков

74-летний Леонид Аркадьевич Якубович, советский, российский телеведущий, актер, сценарист, писатель и продюсер, прокомментировал информацию о том, что был госпитализирован и прооперирован в одной из клиник Москвы.

Фото: Сергей Пятаков/ РИА Новости
Фото: Настя Задорожная выходит замуж

Об чем сообщил ряд телеканалов, уточняя, что операция по установке кардиостимулятора прошла успешно и телеведущий был выписан через день.

Сам Народный артист России в комментарии радио "Говорит Москва" эти данные не подтвердил: "Сообщают? Пускай сообщают".

"Я не могу опровергать каждое враньё. Ну да, сообщите, что я опять умер", - заявил артист.

"Поле чудес", "визиткой" которого является артист, выходит с 1990 года. Это российская адаптация американского "Колеса фортуны". Первым его ведущим был Владислав Листьев. Якубович дебютировал в качестве ведущего 22 ноября 1991-го.

Как актер начал сниматься в восьмидесятые - с мелодрамы с Гундаревой "Однажды двадцать лет спустя".

Среди других ролей - роли в "Ералаше", фильмах "Жених из Майами", "Крестоносец", "Три дня в Одессе", "Московские каникулы", "Брат 2".

Ранее Якубович признался, что не смотрел ни одного выпуска своей программы "Поле чудес" и прокомментировал раздачу еды на шоу.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

"Я люблю тебя, детка!": Венсан Кассель заговорил по-русски 09.11.2019
Стал известен диагноз Игоря Верника 08.11.2019
В Париже арестован скандальный британский рокер Пит Доэрти 08.11.2019
Мать Децла прокомментировала фильм о сыне 08.11.2019
⧣ Россия
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
В Москве с репетиции в театре госпитализирован Игорь Верник 08.11.2019
Вышел трейлер исторической драмы о декабристах "Союз спасения" 08.11.2019
Умер автор песен Кобзона и Лещенко Юрий Маркелов 08.11.2019
⧣ происшествия
Фото: Amy Harris/ Invision/ AP
Эминем рассказал, как его спас Элтон Джон 08.11.2019
В Instagram Анастасии Заворотнюк появилось ее фото с мужем 07.11.2019
Названа причина смерти актрисы Джессики Джеймс 07.11.2019
⧣ телевидение
Фото: kinopoisk.ru
Шварценеггер признался, что подставил Сталлоне 05.11.2019
Сын Маргариты Тереховой: Сейчас она в другом измерении 05.11.2019
Участника "Евровидения" назвали на шоу "Голос" ресторанным певцом 02.11.2019